Czy będą braki prądu 13.02 w śląskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Piekiełko nr 8, Cieszyńska od ronda Kuboka do nr 446 i 447C, Przy Torach, Zniczowa, Marzanny od nr 29 do końca (do nr 9a, 15), Jagienki nr 9A, Międzyrzecka od ronda Kuboka do torów kolejowych, Tylna nr 6A, 8A, 10, 11, 13, 18, 19, Danusi od ul. Marzanny do nr 11A, Jaworzańska nr 8A, Bożka,

13.02 od godz. 7:00 do 17:00

Bielsko-Biała ul. Romantyczna nr 54, 52, 13 Zakrętów na odcinku od nr 167 i 170 do końca (do ul. Macierzanki), Gliwicka nr 186, 204, 206, Obca nr 71, 168, 176, 196, Pod Kasztanem 60C, 88H, 96A do 96D, 98B do 98C, Macierzanki,

15.02 od godz. 7:00 do 17:00

Bielsko-Biała ulica Dziewanny nr 74, 76,

28.08 od godz. 8:00 do 15:00