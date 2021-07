Czy będzie połączenie kolejowe Lublińca z Opolem uwzględniające wszystkie pośrednie stacje? Wykluczenie komunikacyjne doskwiera mieszkańcom

Radny Rady Powiatu Lublinieckiego Julian Werner zachęca śląskie i opolskie władze lokalne oraz wojewódzkie o podjęcie wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń kolejowych pomiędzy powiatem lublinieckim a Opolem z uwzględnieniem wszystkich stacji i przystanków kolejowych położonych na liniach łączących oba regiony. Pismo w tej sprawie pod konie maja trafiło do samorządowców.

W swoim piśmie radny przywołuje marcowe zapowiedzi Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, że do roku 2030 w Polsce planuje się zwiększenie liczby połączeń kolejowych o 64 procent, ze 120 tysięcy pociągów w 2021 roku do 196 w roku 2030.

Jednocześnie radny przypomniał, że w latach 1990–2016 długość eksploatowanych tras kolejowych spadła w Polsce o ok. 27 proc. z ok. 26 tys. km do blisko 19 tys. km.