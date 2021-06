Czy Drzewo Roku rośnie w Gliwicach? W konkursie bierze udział dąb Joshua Tree z Wilczych Dołów

Imię drzewa jest nieprzypadkowe. Tak właśnie nazywa się kultowy album irlandzkiej formacji U2, który ukazał się na rynku w 1987 roku. Znalazły się na nim słynne utwory, jak m.in. "With or Without You" czy "Where the Streets Have No Name". Co ciekawe, jedna z działaczek Inicjatywy "Ratujmy Wilcze Doły" wpadła również na pomysł, aby napisać do wokalisty grupy - Bono - o gliwickim dębie.