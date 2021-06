Czy jesienią zabraknie węgla? Latem kopalnie dwoją się i troją

- Sezon zimowy był długi, pogoda zaskakuje zmianami, zapasy w ciepłowniach są mocno ograniczone. Takie czynniki budują aktualny popyt na węgiel opałowy. W tym segmencie paliw, w trosce o czystość powietrza sukcesywnie zmniejszamy podaż grubszych i średnich węgli zasypowych. Postanowiliśmy za to silnie rozwijać produkcję przyjaźniejszych dla środowiska ekogroszków do kotłów najnowszej generacji. Te marki węgla są rozchwytywane na rynku paliw do ogrzewania domów i mieszkań – mówi Tomasz Głogowski, rzecznik PGG S.A., największego krajowego producenta.

Dodaje, że również węgiel energetyczny sprzedaje się dziś świetnie, bo wbrew pozorom to nie mroźne zimy, ale upalne lata, gdy coraz powszechniej włączamy klimatyzatory i instalacje chłodzące, najbardziej zwiększają zużycie energii w krajowym systemie.

Znakomicie sprzedają się ekogroszki – są to kwalifikowane ekologiczne paliwa węglowe do spalania w nowoczesnych kotłach grzewczych typu Ecodesigne (teraz Unia Europejska zezwala już tylko na takie piece, które redukują do absolutnego minimum emisję zanieczyszczeń w spalinach). „Retopal”, „Karlik”, „Pieklorz” czy „Wujek” to flagowe marki ekogroszków z kopalń PGG S.A. Ich kariera zaczęła się kilka lat temu. Teraz sprzedaż rośnie lawinowo. W 2017 r. udało się sprzedaż 314 tys. t, a dwa lata później już ponad dwukrotnie więcej, bo 694 tys. t rocznie! W roku pandemii sprzedano „tylko” 538 tys. t tych węgli, ale teraz Polska Grupa Górnicza S.A. znowu planuje zbyt 700 tys. t.