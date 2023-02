Czy kibice GKS Katowice zobaczą mecz z Zagłębiem Sosnowiec? Decyzja zapadnie dziś

Sprzedaż biletów na sobotni (g. 17.30) mecz Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice już trwa. Wciąż nie wiadomo jednak, czy spotkanie na ArcelorMittal Park obejrzą kibice gości.

W Sosnowcu trwają jednak dyskusjei, których efektem może być zablokowanie - w myśl przepisów PZPN obowiązkowego - przyjęcia zorganizowanej grupy sympatyków drużyny przyjezdnej.

- Powody są dwa: remont ulicy Zaruskiego oraz jednocześnie rozgrywany turniej Pucharu Polski w koszykówce, który powoduje ograniczenie ciągów komunikacyjnych. Wciąż jednak nie mamy ostatecznej decyzji. Kierownik bezpieczeństwa jest już po spotkaniach ze wszystkimi służbami, więc powinna zapaść dziś - twierdzi Michał Grzyb, rzecznik Zagłębia.

Sprzedaż biletów na to spotkanie już trwa, a w tej chwili w puli jest 5.038 wejściówek, w tym karnety. Cała pojemność stadionu to 11.600.

- Liczba dostępnych biletów będzie rosła. Jeśli nie będą mogli przyjechać kibice GKS, wówczas do sprzedaży trafi ich pula, czyli ponad 800 sztuk plus sektor buforowy. Czekamy też na listę kibiców, którzy zasiądą w młynie, gdzie pojawią się także ich "zgody". W sumie to 2.500 miejsc. Wolne miejsca jakie pozostaną także pojawią się w systemie biletowym - zapowiada rzecznik Zagłębia.