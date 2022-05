Czy Łukasz Podolski kupiłby akcje Górnika Zabrze i czy zostanie prezesem tego klubu? [ROZMOWA]

Zostaje pan w Górniku na kolejny sezon. Co w największym stopniu zaważyło na pana decyzji?

Decyzję podjąłem w aucie. Jechałem z synem w aucie na trening i zapytałem go co robić. Jedziemy do domu w Kolonii? A może do Turcji? Czy chcesz zostać w Akademii Górnika? Odpowiedział: - Chodzę na „Torcidę”, dobrze się czuję w akademii. Chcę zostać. Powiedziałem: dobra. I poszedłem na górę do prezesa klubu, żeby wszystko załatwić.

W poprzedniej rozmowie z DZ mówił pan o znaczeniu działań marketingowych i surowo ocenił wykorzystanie swojego nazwiska przez Górnika. Podobno teraz przedstawiono panu taki plan na najbliższe lata?

Chcę, żeby Górnik działał nie tylko na boisku, ale też poza nim. Uważam, że w tym sezonie nie było tak, jak powinno, ale są od tego ludzie w klubie. Ustaliliśmy plan, odbyliśmy parę spotkań. Te plany wyglądają bardzo dobrze, ale teraz chodzi o to, żeby one stały się życiem, a nie zostały na papierze. Ja chcę klubowi pomóc, żeby cały czas się rozwijał, także Akademia, dla której mam dużo serca.