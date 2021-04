Czy maseczki powodują grzybicę płuc? Dr Arkadiusz Brodowski: To bzdura wyssana z palca. Obalamy teorie spiskowe antycovidowców

Maseczka ochronna od dawna towarzyszy epidemiom. W 1910 roku pochodzący z Malezji słynny chiński epidemiolog, pionier maseczki chirurgicznej, dr Wu Lien Teh, jako pierwszy Malajczyk został nominowany do Nagrody Nobla z dziedziny medycyny w 1935 roku za walkę ze zwalczeniem dżumy płucnej. I choć już wtedy dowiedziono skuteczności maseczki ochronnej, to w 2021 roku nie brakuje ludzi, którzy uważają, że maseczki są szkodliwe, bo... powodują grzybicę płuc. Obowiązek zakrywania ust i nosa rząd wprowadził rok temu. O skuteczności maseczek mówi lek. med Arkadiusz Brodowski, kierownik Oddziału Pulmonologii, Nowotworów Płuc, Mukowiscydozy i Pracowni Bronchoskopii WSS nr 5 w Sosnowcu w rozmowie z Katarzyną Kapustą-Gruchlik.

Panie doktorze, maseczki nosimy obowiązkowo od roku. Chciałabym zweryfikować teorie, które się z nimi wiążą, aby ukrócić je raz na zawsze

Dobrze. Czy przez ostatni rok zgłosił się do pana pacjent, u którego rozpoznano grzybicę płuc wskutek noszenia maseczki? Nie, absolutnie. Czyli teoria krążąca wśród części społeczeństwa, że noszenie maseczki powoduje grzybicę płuc, jest bzdurą? To bzdura wyssana z palca. Absolutnie, nic takiego nie ma miejsca. Jeśli się dba o higienę, zmienia maseczki jednorazowe i nosi je od dwóch do czterech godzin, to nie ma takiej opcji. Szczególnie teraz, kiedy przepisy regulują, jakie maseczki powinniśmy nosić.

Czy kiedykolwiek w pana pracy zawodowej zdarzyła się sytuacja, że zgłosił się na przykład chirurg, który z powodu noszenia maseczki dostał grzybicy płuc? Nie, nigdy. Grzybicze zapalenie płuc rozwija się niezwykle rzadko i najczęściej u pacjentów z upośledzoną odpornością i u pacjentów leżących. U normalnego, przeciętnego, zdrowego człowieka, szanse na rozwinięcie się grzybicy płuc są znikome.

Czy maseczki nas chronią. Maseczki chronią nas i chronią innych - nasze otoczenie. Prawdopodobieństwo zarażenia się po kontakcie z osobą chorą, objawową, w momencie, gdy obie te osoby noszą maseczki i zachowują odległość, wynosi 1,5 procent. Chirurdzy całe życie operują w maseczkach, żeby nie zakażać ran i nie wchłaniać do swojego układu oddechowego tego, co jest przy zabiegu operacyjnym. Pana zdaniem Polacy przestrzegają zasad: dystans, dezynfekcja, maseczka? Nie przestrzegamy reżimu sanitarnego. Wprowadza się lockdown, zamyka różne gałęzie gospodarki, ale nie nauczono nas i nie zorganizowano odpowiednio zasad przestrzegania reżimu sanitarnego. Nosimy maseczki pod nosem, na uchu, z boku, w ogóle nie nosimy. Nie ma za to żadnych konsekwencji. Gdyby twardo było powiedziane, że każdy ma nosić maseczkę odpowiednio założoną, bo to przecież żadna filozofia, a za brak maseczki byłaby surowa kara, na przykład 10 tysięcy złotych i było to konsekwentnie egzekwowane, to gwarantuję, że reżim sanitarny byłby zachowany i byłoby o wiele mniej zachorowań, nawet przy otwarciu fryzjerów, galerii i tym podobnych rzeczy. Podstawą jest reżim sanitarny, którego my nie przestrzegamy.