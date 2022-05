Czy matura jest potrzebna w polskiej edukacji? O patologiach systemu i braku zrozumienia potrzeb ucznia mówi dr Mikołaj Marcela z UŚ

Stawia Pan tezę (nieodosobnioną), że polska szkoła źle funkcjonuje. Jakie są jej główne grzechy, a jakie strony są silne?

— Zacznę może od tego drugiego. Zawsze podkreślam, że problemem polskiej szkoły na ogół nie są nauczyciele. Nigdy nie krytykuję i nie atakuję konkretnych nauczycieli, bo zdaję sobie sprawę, że oni funkcjonują w pewnym systemie, który wymaga od nich bardzo określonych działań. Trzeba mieć w sobie bardzo dużo siły, aby przeciwstawiać się pewnym rozwiązaniom i obyczajom. Sporej grupy osób na to nie stać. Za to wielu nauczycieli w całej Polsce robi genialne rzeczy. Najgorszą rzeczą jest to, co nazwalibyśmy systemem.

System i obyczaje? Na przykład?

— Pewna kultura pracy. Z perspektywy prawnej musimy tak naprawdę wystawić jedną ocenę w ciągu roku. Obyczaj każe nam ich wystawiać bardzo dużo, robić sprawdziany, których prawo nam nie nakazuje. To często wewnętrzne regulacje szkół. Prawo pozwala na bardzo wiele.