Czy na granicy Żor i Rybnika powstanie nowy wjazd na autostradę A1? Zabiegają o to samorządowcy z obu miast

O ile to pierwsze zadanie w jakimś stopniu udało się zrealizować, tak to drugie wciąż pozostaje problemem do rozwiązania. Droga regionalna Pszczyna-Racibórz na odcinku przebiegającym przez Rybnik kończy się bowiem na granicy miasta z Żorami.

Kierowcy, którzy chcą tą drogą dostać się do autostrady A1 mają od granicy miasta do wjazdu na autostradę A1 w Żorach do pokonania raptem około kilometr drogi, ale po drodze mamy trzy ronda i coraz częściej notorycznie zakorkowane dojazdówki do nich. To znacznie wydłuża czas dotarcia do autostrady.