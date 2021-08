Czy na najbardziej imprezowej ulicy w Katowicach powinny powstać mieszkania dla seniorów? TBS przymierza się do inwestycji na Mariackiej

Ulica Mariacka to zamknięty dla ruchu kołowego deptak doskonale znany nie tylko mieszkańcom Katowic. Pełno na niej restauracji, pubów i klubów muzycznych, a zabawa niejednokrotnie trwa tu do białego rana. Władze Katowic podkreślają, że jest ona także jednym z najważniejszych traktów Śródmieścia, a jej funkcje nie mogą ograniczać się wyłącznie do rozrywki.

Dlatego właśnie w zabytkowych kamienicach pod numerami 30, 32 i 34 TBS ma stworzyć m.in. lokale dla seniorów. Takich, którzy - jak słyszymy w urzędu miasta - chcą zmienić mieszkanie na bardziej dostosowane do swoich potrzeb. Czy takie będą jednak mieszkania na ul. Mariackiej?

Poszukując seniorów, którzy mieszkają na ul. Mariackiej, natrafiliśmy na znanego reżysera operowego, choreografa i tancerza, Henryka Konwińskiego. Postanowiliśmy zapytać go o opinię na temat pomysłu katowickiego TBS-u. Była ona jednoznaczna.