Czy powodzi można było uniknąć? Albo zmniejszyć straty? Mieszkańcy Rydułtów i Wodzisławia Śl. zadają ważne pytania

Wodzisław Śląski: Dworzec kolejowy stoi w wodzie, a kosztował miliony złotych. Kto jest winny? I kto zapłaci za dodatkowe prace?

Od kilku miesięcy toczy się dyskusja wokół dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl. Inwestycję oddano do użytku w czerwcu 2019 roku, a jej koszt to ok. 9 mln zł. Problem w tym, że wokół niego gromadzi się woda, a to budzi kontrowersje. Najgorzej sytuacja wygląda po intensywnych opadach. Obecnie wilgoć wychodzi m.in. na ścianach w pobliżu posadzki. Ze względu na pojawianie się wody nieczynna jest też winda, co uniemożliwia korzystanie z wyższych kondygnacji przez osoby z niepełnosprawnościami. Kto jest winny całej sytuacji?