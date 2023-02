Czy praca w górnictwie się opłaca? Prócz pensji, można uzyskać wiele dodatków. Sprawdź jakie!

Czy praca na kopalni się opłaca? Średnie zarobki górników

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak ciężka bywa praca górnika i w jakich warunkach pracuje. Zrozumiałym jest, że każdemu górnikowi należy się godziwe wynagrodzenie i prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnia pensja górników wynosi 7 180 złotych netto (na rękę).

Większość osób rozumie jednak, że jest to średnia zawyżona z uwagi na ujęcie w niej kadry kierowniczej, w związku z czym rzeczywista pensja górnicza jest niższa. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, która zbiera informacje od danych grup zawodowych przyjmuje się, że średnia pensja górników wynosi 4 834 złotych netto, z czego najniższe wynagrodzenie wynosi 3 935 złotych netto, a najwyższe nawet 6 089 złotych netto. To jednak nie wszystko! Górnicy, to jedna z najbardziej uprzywilejowanych grup, ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. Prócz podstawowej pensji mogą oni liczyć na dodatki.