Czy w Bielsku-Białej powstanie giełda staroci na przebudowanym placu Wojska Polskiego? Władze miasta odpowiedziały na pomysł

Temat organizacji w Bielsku-Białej targów staroci podejmowany był już kilka lat temu. Na jednej z sesji Rady Miasta Urszula Szabla sugerowała, że dobrym miejscem na tego typu wydarzenie byłby bielski Rynek. Pomysł wówczas spotkał się z pozytywnym przyjęciem, jednak władze Ratusza miały pewne zastrzeżenia do lokalizacji. Później wiele planów, w tym także organizację wspomnianych targów, wyhamowała pandemia koronawirusa.

Na początku tego roku pomysł powrócił. O odłożonej w czasie inicjatywie przypomniała ponownie Urszula Szabla, która 5 stycznia skierowała do władz miasta interpelację. W dokumencie jako miejsce organizacji giełd staroci wskazano plac Wojska Polskiego.

- Biorąc pod uwagę, iż remont placu Wojska Polskiego powoli dobiega końca i miasto zyskuje kolejną ciekawą przestrzeń gotową do zagospodarowania i wykorzystania, wnioskuję, aby powrócić do mojego pomysłu cyklicznego organizowania "giełdy staroci" i aby to właśnie on, plac Wojska Polskiego, stał się inną lokalizacją dla niej - napisano.