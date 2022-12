Czy w dawnym żłobku w Gliwicach straszy? Zbadała to grupa Łowców Duchów. Jest... strasznie! Zobaczcie i przekonajcie się sami Barbara Romańczuk

Czy wiecie, że w Gliwicach przed wieloma laty działał żłobek dla dzieci pracowników Kombinatu Urządzeń Mechanicznych Bumar - Łabędy? Dzisiaj to tylko waląca się i porastająca bujną roślinnością ruina, jednak okoliczni mieszkańcy uskarżają się na dziwne zjawiska w okolicy budynku. Czy w środku straszy? Postanowiła sprawdzić to grupa Mystery Hunters, badająca zjawiska paranormalne. Ekipa weszła do budynku w środku nocy i sprawdziła co kryje się w jego murach.