Czy w gminie Kochanowice stanie fotoradar? Może tu trafić ten z Lublińca

Radny Rady Powiatu Lublinieckiego pod koniec ubiegłego roku wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie o przeniesienie fotoradaru z rejonu skrzyżowania ul. Skłodowskiej i drogi krajowej nr 11 w Lublińcu w inne miejsce na terenie powiatu.

- Urządzenie nie spełnia już takiej roli jak przed niedawnym montażem sygnalizacji świetlnej, a z pewnością przydałoby się w innych gminach położonych przy drogach krajowych. Wcześniej poprosiłem wójtów takich gmin jak Ciasna, Kochanowice, Herby, Pawonków o wskazanie lokalizacji, w której mógłby zostać zamontowany fotoradar. Napotkałem na pozytywną reakcję i konkretne propozycje podane przez wójtów - relacjonuje radny Julian Werner. - Odpowiedzi nie otrzymałem - kontynuuje radny - tylko z gminy Ciasna, jednak we wniosku skierowanym do GITD postanowiłem samodzielnie zgłosić miejscowość Glinica (Ciasna i Sieraków mają już fotoradary). Oprócz opinii wójtów, przyjąłem i przekierowałem do Inspektoratu zgłoszenie pani Katarzyny Gruenert - sołtysa Gwoździan, gdzie również dostrzega się potrzebę montażu.