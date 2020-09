Czy Woryna powinien odejść z ROW-u? Ostafiński: "Dla Rybnika jest jak Zmarzlik dla Stali, ale tylko w ROW będzie gwiazdą"

Czy odejdzie nie wiem, a czy powinien? Sam sobie musi zadać to pytanie. Ja myślę, że ten sezon pokazał, że ta Ekstraliga wcale nie jest taka łatwa. Inaczej, ten rok nie pokazał, że Kacper Woryna do ekstraligi pasuje. Jak był w niej poprzednio, jeździł jako junior i wtedy błyszczał. Ale teraz jeżdżąc jako senior bardzo często notował średnie występy. Większość jego występów była taka sobie. On sam był z siebie wielokrotnie niezadowolony i mówił o tym. Wydaje się, że teraz wychodzi to, że błędem było jego pozostanie w ROWie po poprzednim spadku w 2017 roku. Wydaje się, że to był błąd. On na dwa lata stracił kontakt z ekstraligą. Stracił możliwość ścigania się z najlepszymi zawodnikami. Został w pierwszoligowym sosie i chyba się do tego poziomu dopasował.

Pytanie czego sam Kacper Woryna chce – jak ma ambicje to może zaryzykować, próbować gdzieś w ekstralidze jeździć, ale trzeba sobie powiedzieć jasno - on w żadnej drużynie nie będzie miał takiej roli, takiej pozycji jaką ma w Rybniku. W żadnym zespole nie będzie liderem, będzie zawodnikiem drugiej linii. Bedzie zawodnikiem, na którego nie będzie się specjalnie stawiać.

Będzie dużo szumu, a on finalnie zostanie, choćby z wygody, by nie stracić swojej wyjątkowej pozycji. Bo to, że w Rybniku będzie liderem to jest praktycznie przesadzone. On tam będzie gwiazdą pierwszej wielkości.

Może go nawet spotkać los Kuby Jamroga, który też był odkryciem sezonu w 2018, ale potem poszedł do Sparty, gdzie nie miał taryfy ulgowej, a teraz w Motorze musi się martwić czy pojedzie w meczu i bardzo często nie jeździ.

Chcieć go będą chcieli. Sam słyszałem, że kilka klubów się nim interesuje, bo Polacy są towarem deficytowym na rynku. Ale nie ma żadnych wielkich atutów. Może tylko na tym stracić, a pytanie co może zyskać? Może stracić i sportowo i finansowo. Teraz to jest dużo bardziej karkołomne przedsięwzięcie niż wtedy, 2-lata temu. Wtedy gdyby odchodził, byłby w bardziej wyjątkowej roli niż teraz. Jego pozycja była inna. Teraz to zawodnik drugiej linii. Z dużą szansą że to nie wypali i nie będzie z tego ani sportowego awansu ani pieniędzy. A w Rybniku ma pewne i jedne i drugie. To znaczy w awansu nie ma w Rybniku pewnego, bo jazda w pierwszej lidze znów będzie jakimś tam krokiem w tył, ale pozycję będzie miał bardzo dobrą.

Ale Kacper rok temu ścigał się z elitą w SECu z powodzeniem... A teraz do ekstraligi nie pasuje?

Ja nie powiedziałbym, że się nie nadaję do ekstraligi, ale dwa lata w tej ekstralidze go nie było, a to potężny okres czasu. Każdy tak ma - jak się rywalizuje z gorszymi od siebie to jest inny punkt odniesienia. To równanie w dół. Przychodzą mocniejsi rywale i nagle okazuje się, że ta wartość Kacpra Woryny nie jest jednak taka duża jak by się mogło wydawać. W starciu z ekstraligą wygląda słabo.

Fakt, że niektórzy jako goście wskakują do ekstraligi i jadą. Ale pamiętajmy że to są goście, ci najlepsi z pierwszej ligi, którzy ekstraligę mają za sobą jak jeden czy drugi Holder.

A ROW Rybnik bez Woryny to już tylko deskami trzeba będzie zabić?

ROW bez Woryny potrzebowałby poważnej reorganizacji. Potrzebny byłby nowy lider wokół którego to wszystko się będzie budowało. Ja też przypuszczam że z tego względu prezes Mrozek albo jakiś inny, który przyjdzie za Mrozka (ale nie słyszałem, by miał odchodzić) położy wszystko co się da, żeby tylko Worynę zatrzymać.