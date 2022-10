Dąbrowa Górnicza. 60 dąbrowianek skorzystało z darmowego USG piersi. Kobiety bez tabu porozmawiały o zdrowiu

Go Healthy Girl to projekt Karoliny Sztyler założony w 2018 roku. jej głównym założeniem jest edukacja społeczeństwa, głównie kobiet z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Edukacja zakłada szerzenie wiedzy w zakresie onkologicznym związanym z wirusem HPV, rakiem szyjki macicy, rakiem piersi, ale także tematami dotyczącymi fizjoterapii mięśni dna miednicy czyli bolesne miesiączki, endometrioza, nietrzymanie moczu. To problemy, które coraz częściej dotykają kobiet w Polsce. Zespół zaangażowany w akcję to specjaliści: ginekolodzy, fizjoterapeutki uroginekologiczne, psychologowie czy położne.