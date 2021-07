Dąbrowa Górnicza będzie miała nowoczesny, ekologiczny dworzec. Jest przetarg na przebudowę. Pierwsze prace jeszcze w tym roku

Jeszcze do niedawna Dąbrowa Górnicza miała dwa dworce kolejowe. Oba zamknięte na cztery spusty. Ten przy ulicy Kościuszki, związany z koleją Iwanogrodzką-Dąbrowską, w którym mieściły się ostatnio kasy biletowe, został wyburzony 18 grudnia 2020 roku. Było to konieczne, bo budynek kolidował z trwającą budową nowego centrum przesiadkowego. Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, tuż przy torach, przeznaczony został natomiast do generalnego remontu. Wykonawców czeka ogrom prac, bo na dachu budynku wyrosły już drzewa, a w piwnicach jest woda. Nikogo to jednak zrażać nie może, bo ponad 115-tysięczne miasto na swój nowoczesny, funkcjonalny dworzec po prostu zasługuje.

Pierwsze prace w tym roku, a kiedy finał?

​

- Po kilkudziesięciu latach budynek znów będzie tętniącą życiem kolejową wizytówką miasta i stanie się sercem budowanego właśnie centrum przesiadkowego. Wspólnie z posłem Robertem Warwasem zabiegamy o to, żeby kolejne inwestycje dworcowe objęły również dworce w Gołonogu i Ząbkowicach – przekazał w mediach społecznościowych Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.