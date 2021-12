Dąbrowa Górnicza: budują kolejny tunel dla kierowców, wymieniają torowisko kolejowe, będą też nowe perony

Budowa centrum przesiadkowego w Dąbrowie Górniczej

Prawie miesiąc temu zamknięty został przejazd drogowo-kolejowy w dzielnicy Gołonóg, po przekroczeniu którego można dostać się m.in w rejon terenów rekreacyjnych nad Pogorią III oraz Pogorią IV. Wykonawca inwestycji przygotował nowy, alternatywny przejazd, tak by można było rozpocząć drążenie tunelu, którym finalnie będą przemieszczali się kierowcy. Po to, by ten ruch był płynny, a samochody nie stały przed zamkniętymi szlabanami, jak ma to miejsce aktualnie.