Dąbrowa Górnicza. Byliśmy na budowie centrum przesiadkowego, dróg, tuneli, rond. Inwestycja ma m.in. odciążyć centrum od samochodów

- To, że zajęliśmy się centrum przesiadkowym, dworcem PKP i centrum miasta , wynikło z konkretnych rozmów o tej przestrzeni publicznej, w której się znajdujemy, a więc w Fabryce Pełnej Życia, która będzie stałym elementem tej naszej śródmiejskiej przestrzeni. Przemieszczanie się po mieście, jak i całej Metropolii GZM, jest często dużym problemem, dlatego uznaliśmy, że przestrzeń publiczna nie będzie dobrze zorganizowana, kiedy nie będziemy mogli do niej szybko i sprawnie dojechać. Centrum przesiadkowe należy się miastu, liczącemu ponad 100 tysięcy mieszkańców. Podeszliśmy do tego kompleksowo, powstaje więc nowa droga, nowe obiekty inżynieryjne, które sprawią, że ruch w centrum będzie mniejszy, że on się inaczej będzie kanalizował – dodał.

Budowa centrum przesiadkowego przy kolejowej stacji w centrum i przebudowa układu drogowego to jedna z kluczowych miejskich inwestycji. Wszystko ma być gotowe do końca marca 2023 r. Nowe rozwiązania zmienią i ułatwią poruszanie się po mieście. Dadzą jednocześnie sporo korzyści samym kierowcom, jak i pasażerom transportu publicznego, pieszym i rowerzystom.

- Dotychczas zrealizowaliśmy dwa wiaduktu w ciągu obwodnicy za Hutą Bankową, twra budowa nasypu od ul. Sobieskiego, gdzie wykonaliśmy połowę ronda. Planujemy, by do końca czerwca cały odcinek od ul. Kolejowej przez całą nowoprojektowaną obwodnicę zyskał masę asfaltową. Prace przy sieci sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej są zrealizowane w około 50 procentach – wyliczał Grzegorz Natonek.

- W połowie wykonane są trzy obiekty pod torami kolejowymi a więc tunel dla pieszych i rowerzystów w ul. Konopnickiej, przejście na perony kolejowe przy stacji oraz tunel dla samochodów, jaki powstanie na przedłużeniu ul. Kościuszki. W czerwcu planujemy wykonać łącznik do ul. Limanowskiego od ronda Korzeniec, tam trwają roboty ziemne, przełożenie kanalizacji. Będziemy też rozpoczynali prace związane z budową toru numer 2. A tym samym będziemy wykonywali drugie połówki wspomnianych wcześniej trzech obiektów inżynieryjnych. Dodatkową będą trzy krawędzie peronowe. Tak, aby na koniec listopada wszystkie trzy krawędzie były gotowe, a dwa tory kolejowe oddane do użytkowania – mówi Grzegorz Natonek.

W części kolejowej wszystkie prace w torze numer 1 zostały zakończone, co oznacza, że 4 maja nastąpi przełożenie ruchu pociągów na nowy, wybudowany tor o długości 1,5 kilometra. To umożliwi dalsze prace i wymianę drugiej części starego torowiska.

Co ciekawe, tunel, jaki powstał już w części pod torami kolejowymi będzie znajdował się na poziomie minus siedmiu metrów w stosunku do obecnego układu drogowego, natomiast nowe rondo, które powstanie na końcu ul. Kościuszki, umieszczone zostanie trzy metry wgłąb ziemi. Z kolei następne rondo, które powstaje za dworcem kolejowym, w drodze łączącej nowe centrum przesiadkowe z rondem przy ul. Sobieskiego (za Hutą Bankowa) pozwoli zjechać kierowcom w ul. Przybylaka. A tym samym wyjechać z Centrum Handlowego Pogoria, bez konieczności kierowania się bezpośrednio do centrum miasta.

Potem przyjdzie czas na budowę parkingów. Przejazd kolejowy na ul. Konopnickiej zostanie natomiast ponownie otwarty dla kierowców 15 maja, co powinno znacznie ułatwić i skrócić czas dojazdu nad Pogorię III, Pogorię IV oraz do Parku Zielona.

W ramach inwestycji powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc; tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy; droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą; tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont przejdzie ul. Kolejowa, gdzie powstanie uzbrojenie i kanalizacja, położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.

Szybki przejazd tunelem pod torami, ominięcie centrum nową drogą, łatwy dostęp do autobusów i pociągów z centrum przesiadkowego. Taki ma być efekt tego przedsięwzięcia. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu sporych środków zewnętrznych, pozyskanych przez miasto. Łącznie to ponad 82,5 mln zł.

Inwestycja w Dąbrowie Górniczej jest także bardzo ważna z punktu widzenia całej Metropolii GZM, która wsparła finansowo to przedsięwzięcie. Chodzi o rozdzielenie torów kolejowych, po których poruszać się będą w przyszłości pociągi kolei metropolitalnej, od Zawiercia do Katowic oraz pociągi dalekobieżne i ekspresowe. Dlatego Metropolia GZM wsparła to przedsięwzięcie w części związanej z budową dodatkowych torów i peronów.

Wkrótce PKP SA ma rozpocząć także remont dworca

W grudniu 2020 r. wyburzony został już stary, zniszczony i nieużywany od dawna budynek dworca kolejowego przy ul. Kościuszki. W jego miejscu powstanie rondo i wjazd do tunelu pod torami. Dworzec ma funkcjonować w budynku przy torach. PKP S.A. zamierza go wyremontować, a miasto jest gotowe wynająć tam część pomieszczeń. Działania dotyczące remontu budynku już są prowadzone. Aktualnie, na zlecenie PKP S.A., trwają prace projektowe, które mają zakończyć się do końca pierwszej połowy roku. Następnie kolejowa spółka zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane. Modernizacja ma zakończyć się do końca 2022 r. i wtedy też z dworca będą mogli korzystać podróżni. Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez PKP S.A. W jego ramach, do 2023 r. w całym kraju wyremontowanych ma zostać ok. 200 dworców.