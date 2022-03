Dąbrowa Górnicza: druga umowa podpisana z Tramwajami Śląskimi. ZUE przebuduje torowisko w całym mieście

– Cieszymy się, że wszystkie sprawy formalne zostały zakończone i dzięki podpisanej umowie możemy przejść do fazy realizacyjnej tej inwestycji. Wiosna za pasem, a to najlepszy czas na rozpoczęcie prac budowlanych. Mamy nadzieję, że wykonawca przystąpi do realizacji zadania z animuszem, zaangażowaniem i dużą intensywnością, jak najlepiej wykorzystując na prowadzenie robót okres wiosenno-letni oraz fakt, iż na tym ciągu komunikacyjnym ruch tramwajów nie jest prowadzony – mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.