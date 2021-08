Dąbrowa Górnicza. Duże zmiany na remontowanej DK1 w Ząbkowicach. Tymczasowe ronda, wkrótce nie będzie wjazdu i zjazdu z węzła Pogoria

Autobus linii nr 635 nie obsługuje na razie przystanków Antoniów Autostrada i Antoniów Skrzyżowanie. Autobus do dzielnicy powinien wrócić we wtorek, 10 sierpnia, jednak uzależnione jest to od postępu prac drogowych w rejonie przystanku Antoniów Autostrada. W trakcie zawieszenia kursowania linii nr 635, mieszkańcy mogą korzystać z linii nr 116.

Podczas modernizacji DK1, która przebudowywana jest do standardu drogi ekspresowej, zmieniła się organizacja ruchu na tej trasie. Kierowcy korzystają m.in. z tymczasowych rond. Wyłączona została jezdnia w stronę Tychów, a ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią w stronę Siewierza. Na drodze nie działa sygnalizacja świetlna.