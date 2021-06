Dąbrowa Górnicza. Fabryka Pełna Życia zaprasza w czerwcowy weekend. Będzie muzyka, joga, coś dla najmłodszych i dobre jedzenie OPRAC.: Piotr Sobierajski

W ubiegły weekend 28-30 maja Fabryka Pełna Życia w śródmieściu Dąbrowy Górniczej zainaugurowała z przytupem nowy sezon. Goście, pomimo takiej sobie pogody, dopisali. A to dopiero początek dobrej zabawy, bo już w nadchodzący, długi, czerwcowy weekend czekać będą na wszystkich kolejne atrakcje. Co to będzie?