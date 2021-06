Dąbrowa Górnicza. Fabryka Pełna Życia zaprasza w weekend: Festiwal Napojów Kraftowych, Festiwal Azjatycki, psie targi i inne atrakcje

Od piątku do niedzieli będzie można skorzystać z kilkunastu propozycji związanych z kuchnią Dalekiego Wschodu pod nazwą Festiwal Azjatycki. W Dąbrowie Górniczej zapachnie trawą cytrynową, imbirem i ostrym chilli. Będzie marynowana rzepa i czarny sezam, domowe curry z chrupiącymi warzywami i świeżą kolendrą, zupa pho i wietnamskie kanapki bahn mi. Nie zabraknie również dań kuchni koreańskiej oraz malezyjskiej jak i naturalnych azjatyckich kosmetyków.

- Także przez cały weekend potrwa Festiwal Napojów Kraftowych. To świetna okazja, aby w jednym miejscu spróbować przeróżnych napojów rzemieślniczych. Chmiel, winogrona, jabłka i wiele innych to temat przewodni podczas festiwalu, a wystawcy z pasją opowiedzą o tworzeniu swoich wyrobów. Kulinarne święto w Fabryce potrwa przez cały tegoroczny sezon, bo w tym roku nie tylko przez weekend, ale też przez cały tydzień zapraszamy do pięciu punktów gastronomicznych z jedzeniem m.in. pizzą, napojami i deserami - zachęcają do udziału w tych wydarzeniach ich organizatorzy z Fabryki Pełnej Życia.