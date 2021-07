Dąbrowa Górnicza. Fundacja Przystań pomoże dzieciom i młodzieży w walce z depresją. Pomoc jest bezpłatna, nie potrzeba skierowania NFZ

– Nasilającym się zjawiskiem są też stany lękowe. Dzieci i młodzież boją się powrotu do szkoły z wielu powodów: nie wiedzą co je czeka, boją się, jak zostaną odebrane i przyjęte przez rówieśników po tak długiej przerwie - mówi Lidia Jeziorny-Zdanowska, psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta z dąbrowskiej Fundacji Przystań.

- Czas epidemii wiele w nich zmienił. Młodzi ludzie mówią o tym, że inaczej wyglądają, przybyło im kilogramów, co jest dla nich frustrujące, wiele znajomości się rozluźniło lub przeniosło do wirtualnego świata. To ten świat stał się ostatnio ich światem, tam łatwiej ukryć emocje, kompleksy, porażki. Zatem najprościej zaprzyjaźnić się np. ze współgraczami, bo to gry wypełniają im coraz częściej czasu, zarówno podczas szkolnych zajęć online, jak i po nich. Tym samym uzależnienia behawioralne rozwijają się w tempie, które zdecydowanie wymknęło się spod kontroli – dodaje.