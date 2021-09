Dąbrowa Górnicza. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego rozpoczyna się 13 września. Tym razem na liście 13 pomysłów

Nabór projektów w edycji na 2022 rok trwał od 11 do 24 maja. Swój pomysł mógł zgłosić każdy mieszkaniec. Mogły to być inwestycje zmieniające otoczenie, ale też przedsięwzięcia „miękkie” – edukacyjne, rekreacyjne, sportowe albo kulturalne. Ważne, żeby ich zasięg był ogólnomiejski, czyli wykraczający poza jedno osiedle.

Wszystkie złożone propozycje przeszły weryfikację formalną. Później sprawdzone zostały pod kątem kosztorysowym i technicznym. W sierpniu lista tych, które będą możliwe do realizacji, została opublikowana. Spośród nich, konkretnie 13, we wrześniu tego roku, dąbrowianie wybiorą zadanie bądź zadania do wykonania w przyszłym roku. Ich wartość może sięgnąć 4,7 mln zł.