Dąbrowa Górnicza. Gruntowna przebudowa dworca PKP w centrum niedługo się rozpocznie. To dopełnienie wielkiej inwestycji komunikacyjnej

Dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej przejdzie gruntowny remont

Przebudowę dawnego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej Polskie Koleje Państwowe SA zleciły firmie Berger Bau Polska. Warta prawie 15 mln zł umowa została podpisana 15 listopada i od tego dnia liczony jest termin realizacji prac. To 65 tygodni.

W tym tygodniu do Dąbrowy Górniczej przyjechali przedstawiciele PKP SA, by rozpocząć proces przekazywania wykonawcy placu budowy. W spotkaniu w Fabryce Pełnej Życia uczestniczyli również przedstawiciele miasta i PKP PLK, a także firm Nowak-Mosty i Complex Dąbrowa Górnicza. Budują one centrum przesiadkowe przy dworcu oraz nowy układ drogowo-torowy wokół.