Dąbrowa Górnicza. III Strzemieszycki Marszobieg już w sobotę. Czekają nagrody i dobra zabawa

Najważniejsza w tym dniu będzie część sportowa tego przedsięwzięcia, w której mogą wziąć udział dzieci i dorośli. To marsz oraz bieg nordic walking. Trasa dla dorosłych liczyć będzie 5 kilometrów. Zawody dla dzieci przewidziane są natomiast w formie zabaw, na krótkich dystansach. Zapisy przyjmowane są pod nr telefonu 510 795 409 do 8 września. Osoby, które nie zdążą się zapisać w tym terminie, będą mogły to zrobić w punkcie informacyjnym, w dniu zawodów o godzinie 8:30. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i prezent.

Atrakcji ma być mnóstwo. To m.in. przejażdżki konne dla dzieci, wioska słowiańska (pieczenie podpłomyków, turniej rycerski), fotobudka z gadżetami, animacje dla najmłodszych z Apli Papli, dmuchany plac zabaw, loteria z nagrodami, wystawa pojazdów: sportowych, retro, wojskowych, pożarniczych. Do tego biesiada przy ognisku, bufet swojskich ciast, wystawa obrazów i patchworków, kawiarenka literacka, wycieczka krajoznawcza. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Dodatkowo będzie można zrobić zakupy na stoisku ze swojskimi wyrobami z Podhala.