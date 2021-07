Dąbrowa Górnicza. Jeziora Pogoria polecają się na lato. Ratownicy wodni w akcji

Na plażę Pogorii III zajrzeliśmy w upalny wtorek 6 lipca, ale tak naprawdę podobnie wyglądają przy słonecznej pogodzie wszystkie inne dni. By zająć sobie na parkingu dobre miejsce, tuż przy molo i piasku, najlepiej wstać nieco wcześniej. Zwłaszcza w weekendy. To ważne, bo nie trzeba wtedy z daleka nosić na plażę wszystkich niezbędnych akcesorów, a więc leżaków, składanych krzesełek, lodówek, ogromnych dmuchańców. A kiedy już trochę plażowicze zgłodnieją, czy też poczują ochotę na coś słodkiego, to też nie ma z tym żadnego problemu. Lody, hot dogi, hamburgery, kawa, herbata, oczywiście zimne napoje są niemal na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego właśnie Pogoria?

Na czym polega zatem fenomen Pogorii? Przecież latem spotykamy tu samochody z rejestracjami nie tylko dąbrowskimi, ale także sosnowieckimi, katowickimi, mysłowickimi, olkuskimi, chorzowskimi i wiele, wiele innych.