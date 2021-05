Dąbrowa Górnicza. Kiedy poznamy firmy, które przebudują całą linię tramwajową? To kolejne podejście do aukcji elektronicznej

Zadanie podzielone jest na dwie części – od ul. Kasprzaka do al. Róź i od al. Róż do pętli przy dąbrowskim Powiatowym Urzędzie Pracy. Chęć realizacji obu fragmentów zgłosiło sześciu tych samych wykonawców.

Sześć firm chce przebudować cały główny układ drogowy w Dąbrowie Górniczej, od granicy z Będzinem aż do osiedla Kasprzaka. Tyle właśnie ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę dróg i torowisk tramwajowych na odcinku 5 kilometrów. Okazuje się jednak, że wyłonienie ostatecznego wykonawcy prac, a potem przygotowanie całej inwestycji do rozpoczęcia trwa dłużej niż można było pierwotnie zakładać.

Firmy, które złożyły oferty w przetargu, przystępując do licytacji będą licytować w dół od kwoty oferty, jaką złożyły. Postąpienie zgodnie z zapisami SIWZ będzie co 150 tysięcy złotych brutto.

Teraz oferty wahają się od ponad 84 mln zł do przeszło 160 mln zł (odcinek od Kasprzaka do al. Róż) i od 85 mln zł do prawie 172 zł (odcinek od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy). Oprócz ceny, przy wyborze pod uwagę brane będzie także doświadczenie kierownika budowy, kierownika robót mostowych i elektrycznych.

Kiedy zatem realnie będą się mogły rozpocząć pierwsze prace w terenie?

- Po publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym wypadku po przeprowadzonej aukcji, oferentom przysługuje potem prawo odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – tłumaczy rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich.

Jak się okazuje po uprawomocnieniu decyzji o wyborze wykonawcy kilka tygodni trwa zwykle dopełnienie wszystkich formalności, niezbędnych do podpisania umowy.

- Po podpisaniu umowy z reguły kilka tygodni zajmują prace przygotowawcze, w tym uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, po których następuje przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac. Nie ma tu jednej konkretnej odpowiedzi o termin rozpoczęcia robót po wyłonieniu wykonawcy, a w dobie pandemii takie szacunki są jeszcze trudniejsze, bo wiele uzgodnień trwa dłużej niż zwykle – podkreśla Andrzej Zowada.