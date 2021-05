Dąbrowa Górnicza. Kiedy ulica 3 Maja będzie piękna, a handel wróci tu do łask? Takich zmian nie było dotąd w całym regionie

Samochody wypędzone z 3 Maja, jest też nowe oświetlenie

– Jesteśmy zdeterminowani, by ul. 3 Maja oddać mieszkańcom i ludziom, którzy tam się pojawiają, czy to jako klienci sklepów, czy spacerowicze. Jak pokazują badania ankietowe, większość dąbrowian opowiada się za zmianami – mówił w 2017 roku Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej. – Zdajemy sobie sprawę, że są to zmiany rewolucyjne, dlatego teraz będziemy dalej rozmawiać z przedsiębiorcami i mieszkańcami, by wspólnie znaleźć odpowiedzi na ich potrzeby. Zastanowimy się razem nad ewentualnym uelastycznieniem godzin dostaw towarów, czy wyznaczeniem miejsca do parkowania dla samochodów dostawczych. To wszystko są jednak tematy, które będziemy konsultować – dodał.