Dąbrowa Górnicza ma najwięcej ścieżek rowerowych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca. Które jeszcze miasta są na czele rankingu?

Dąbrowa Górnicza ma najwięcej ścieżek rowerowych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca. Wyprzedziła Warszawę, Koszalin, Białystok i wiele innych miast. Dąbrowianie uwielbiają jeździć na jednośladach, bo faktycznie jest wiele miejsc, do których można dotrzeć w ten sposób. Z utęsknieniem czekają również na wprowadzenie systemu roweru miejskiego, ale to kwestia najbliższych dwóch, trzech lat. Dlaczego?

Bo najpierw muszą się zakończyć wszystkie ogromne inwestycje drogowe i komunikacyjne w tym mieście. - Taka inwestycja jest planowana, jednak widzimy ją w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat. Obecnie skupiamy się na inwestycjach z PKP i Tramwajami Śląskimi. Chcemy zbudować nowoczesne centra przesiadkowe oraz przebudowujemy całą linię tramwajową w mieście. Jednocześnie w wielu miejscach już dziś budowana jest infrastruktura dla rowerów, a ta będzie też powstawać w kolejnych latach, przy okazji dalszych inwestycji drogowych - mówi Bartosz Matylewicz, naczelnik Wydziału Marki Miasta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Rowery już dawno przestały być traktowanie jedynie jako sport rekreacyjny. Obecnie ta forma transportu niewyobrażalnie zyskuje na popularności. Duży wpływ na ten trend ma pandemia, która znacznie ograniczyła poruszanie się komunikacją miejską i pociągową, niesamowicie zwiększając popularność transportu rowerowego, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Rowerem dotrzemy prawie wszędzie, szybko i bezkontaktowo. Wpływ na rowerową rewolucję ma nie tylko pandemia, ale i rosnąca świadomość zalet transportu rowerowego i jego pozytywnego wpływu na zdrowie, środowisko i ekologię. Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, postanowiła sporządzić ranking miast w Polsce z największą ilością dostępnych ścieżek rowerowych, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ranking został stworzony na podstawie danych ze strony OpenStreetMaps. Nie jest zaskoczeniem, że biorąc pod uwagę całkowitą długość ścieżek rowerowych mierzoną w kilometrach, na pierwszym miejscu jest Warszawa (526 km), a tuż za nią Wrocław (263 km), Poznań (185 km), Kraków (165 km) i Łódź (159 km). Patrząc jednak na miasta, które oferują największą liczbę ścieżek rowerowych na mieszkańca, ranking wygląda następująco:

1. Dąbrowa Górnicza - 0,64 m tras rowerowych na mieszkańca

Dąbrowa Górnicza zdobywa pierwsze miejsce z łączną liczbą 76 km ścieżek rowerowych, co odpowiada około 0,64 m na mieszkańca. Ostatnio w Dąbrowie Górniczej powstało ponad 12 km nowych ścieżek rowerowych. Wszystko w trosce o mieszkańców i komfortowe przemieszczanie się jednośladem, na przykład w drodze do pracy. Co prawda, obecnie nie można jeszcze wypożyczyć roweru miejskiego, ale obecne władze zobowiązały się do stworzenia takiej możliwości wraz z utworzeniem nowych połączeń rowerowych biegnących przez Będzin, Gołonóg, byłą Hutę Katowice, Ząbkowice i strefę inwestycyjną w Tucznawie.

2. Koszalin - 0,63 m tras rowerowych na mieszkańca Drugim z kolei miastem, który może pochwalić się zwiększającą się liczbą ścieżek rowerowych jest Koszalin. Władze tego miasta przeznaczą około 3 milionów złotych na budowę nowych ścieżek rowerowych w całym mieście. Co więcej, ze względu na dużą popularność miejskich rowerów, już od maja w Koszalinie pojawi się jeszcze więcej jednośladów firmy Nextbike Polska S.A.

3. Rzeszów - 0,54 m tras rowerowych na mieszkańca Podium zamyka Rzeszów, który może pochwalić się posiadaniem odcinka autostrady rowerowej Green Velo (najdłuższa trasa rowerowa w Polsce), która biegnie przez całą wschodnią Polskę. W Rzeszowie nie musimy martwić się również od dostęp do miejskich rowerów. Co więcej, co weekend w sezonie wiosenno-letnim organizowane są zjazdy rowerowe amatorów i bardziej zaawansowanych kolarzy, którzy chcą razem odkrywać zakątki Rzeszowa. Dla fanów kolarstwa szosowego, okolice tego miasta zachwycają trasami z niesamowitymi widokami! 4. Toruń - 0,52 m tras rowerowych na mieszkańca Poza podium, ale z imponującą infrastrukturą rowerową, na 4 miejscu plasuje się Toruń. Nie każdy wie, że to miasto pod względem długości dróg dla rowerów w stosunku do długości ulic, znajduje się na trzecim miejscu w kraju, wyprzedzając największe miasta Polski. 30 stacji rowerów miejskich, 105 km ścieżek rowerowych, 5 tysięcy miejsc parkingowych dla jednośladów, trasy prowadzące do malowniczych zakątków poza miastem - to właśnie Toruń.

5. Włocławek - 0,45 m tras rowerowych na mieszkańca Włocławek to kolejne miasto, które zaskakuje malowniczymi trasami rowerowymi takimi jak Wiślana Trasa Rowerowa czy ścieżki biegnące do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji na terenie miasta są rowery miejskie, do których niedługo dołączy oferta wypożyczenia rowerów elektrycznych. Planowana jest również rozbudowa i modernizacja infrastruktury rowerowej we Włocławku. 6. Białystok - 0,43 m tras rowerowych na mieszkańca Białystok może pochwalić się faktem iż, ścieżki rowerowe w tym mieście stanowią 36% wszystkich dróg publicznych. Do tego, jazda rowerem jest tu bezpieczna, a władze miasta dbają o sukcesywną rozbudowę infrastruktury rowerowej. Dotychczas w Białymstoku dostępne były rowery miejskie, ale ze względu na pandemię, projekt ten tymczasowo wstrzymano. 7. Olsztyn - 0,42 m tras rowerowych na mieszkańca Olsztyn zachwyca malowniczymi ścieżkami rowerowymi, które ciągną się wśród olsztyńskich parków i lasów. Kto jeszcze nie był, powinien przejechać się Łynostradą, z uroczymi widokami na miasto i rzekę Łyna. To nie wszystko, w Olsztynie organizowane są sezonowe spotkania, rajdy i zawody kolarskie dla każdego!



8. Wrocław - 0,41 m tras rowerowych na mieszkańca

Wrocław posiada aż 264 km ścieżek rowerowych, co odpowiada 0,41 m ścieżki na mieszkańca. Co więcej, przez Wrocław przebiegają dwie niesamowite trasy - międzynarodowa trasa EuroVelo 9, prowadząca aż do Puli w Chorwacji i 313-kilometrowa trasa wzdłuż rzeki Odry. Turyści przyjeżdżający do Wrocławia mogą zwiedzić to piękne miasto wypożyczając jeden z miejskich rowerów.



9. Tarnów - 0,41 m tras rowerowych na mieszkańca Tarnów może pochwalić się aż 25 trasami rowerowymi, zarówno nizinnymi jak i górskimi. Dla tych, którzy lubią adrenalinę stworzono nawet tzw. tor rowerowy „Dirt” na os. Legionów. Okolice Tarnowa to również trasa znanej Velo Małopolska.

10. Kalisz - 0,40 m tras rowerowych na mieszkańca

W ostatnich latach Kalisz mocno zainwestował w infrastrukturę dla rowerzystów, dzięki której powstało 5 z 7 planowanych tras rowerowych. Mieszkańcy tego miasta mogą pochwalić się 0,40 m ścieżek rowerowych na mieszkańca, tym samym zamykając nasz ranking rowerowych miast Polski.