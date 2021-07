Dąbrowa Górnicza. Na amatorów aktywnego wypoczynku czeka nowy pumptruck. Oto weekendowe propozycje na lato w mieście

Nowy pumptruck pojawił się na terenie Ośrodka Sportów Letnich i Wodnych w parki Zielona. Każdy może pojeździć sobie na rowerze, deskorolce czy hulajnodze na tym torze, ale to nie wszystko. Jeśli będziecie chcieli podszkolić się w jeździe w tych nieco ekstremalnych warunkach, to właśnie tutaj czekać będą na was w wakacje profesjonaliści, instruktorzy z Extreme Live for Ride. Zajęcia są bezpłatne, bez zapisów i ograniczeń miejsc. Wystarczy tylko pojawić się na pumptrucku w każdą wakacyjną niedzielę i czwartek w godzinach 11-14.

A co jeszcze czeka nas w ten weekend?

Piątek 9.07

Kamuflaż – wystawa Hanny Rozpary

Pałac Kultury Zagłębia godz. 8.00 – 20.00

Hanna Rozpara zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, fotografią i projektowaniem graficznym. Tworzy autorskie kompozycje muzyczne. Jej prace wystawiane były na 20 wystawach indywidualnych oraz na ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Na ekspozycji w Galerii Sztuki PKZ znajdują się prace z zakresu grafiki warsztatowej i fotografii należące do cyklu Kamuflaż oraz obiekty malarskie wykonane z żywicy epoksydowej należące do cyklu Melancholia. Na potrzeby wystawy artystka udostępniła również autorskie matryce drzeworytnicze.