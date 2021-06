Dąbrowa Górnicza Na ulicy Gródki dziura na dziurze, a to jedyna droga do DK86 i S1. Kiedy będzie remont?

Nie jest to długa droga, więc tym bardziej dziura na dziurze denerwuje kierowców oraz mieszkańców okolicznych posesji. Jak podkreślają wykonanie remontu "raz, a porządnie" załatwiłoby sprawę na dobre, gdy tymczasem ciągłe wkładanie w ogromne zapadliska jakiejś dziwnej masy daje efekt tylko na chwilę, po czym problem znów wraca. Zwłaszcza, że to jedyna droga, łącząca Chruszczobród z dąbrowskimi Trzebiesławicami i Ujejscem. Właśnie tędy mnóstwo kierowców jedzie do pracy w Sosnowcu, Będzinie, Katowicach czy Dąbrowie Górniczej, kierując się w stronę Podwarpia. Tam włączają się do ruchu na drodze krajowej nr 86 oraz S1.