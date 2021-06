Dąbrowa Górnicza. Nowe hale produkcyjne rosną na terenie KSSE w Tucznawie. Inwestorów coraz więcej, Koreańczycy biją rekordy

- Decyzja firmy SK IE Technology - koreańskiego lidera w produkcji separatorów do akumulatorów stosowanych w autach elektrycznych - o budowie dwóch kolejnych fabryk w Polsce potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Inwestycja na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej-Tucznawie jest ważna również ze względu na fakt, że elektromobilność to światowy trend, a Polska stała się w tym biznesie bardzo istotnym ogniwem. Dzięki nowej inwestycji, zakład w Dąbrowie Górniczej będzie największą fabryką spółki na świecie – podkreśla dr. Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.