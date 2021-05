Dąbrowa Górnicza. Nowe perony, tory kolejowe, tunele. Pasażerowie w maju skorzystają już z efektów przebudowy śródmieścia

Wspólne prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i miasta Dąbrowa Górnicza prowadzone są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji to ok. 190 mln zł, w tym udział PLK to 38 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace planowane są do końca 2022 roku.