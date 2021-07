Dąbrowa Górnicza: nowe śródmieście, rynek, biurowce coraz bliżej. Umowa podpisana, wiemy, kiedy mogą rozpocząć się pierwsze prace

Dąbrowa Górnicza to miasto, które wyrosło na przemyśle górniczym i hutniczym. Do dziś nie doczekało się więc rynku z prawdziwego zdarzenia. Nie można uznać za takowy centralnego placu przed Pałacem Kultury Zagłębia, a inne miejsca też nawet nie próbują go udawać. Teraz to wszystko ma się zmienić, a szansą na stworzenie klimatycznego śródmieścia, opartego o liczące dziesiątki lat budynki byłej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum, jest projekt autorstwa koszalińsko-szczecińskiego biura Analog. Właśnie wchodzi on w kolejną, ważną fazę, bowiem miasto za 2,3 mln zł zleciło wykonanie dokumentacji projektowej dla pierwszej części tego ogromnego przedsięwzięcia.

- Po prostu cieszymy się! Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej” - podkreślili w mediach społecznościowych przedstawiciele spółki Fabryka Pełna Życia, odpowiedzialnej za realizację tego projektu. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za osiem miesięcy będziemy mieć pozwolenie na budowę pierwszego etapu nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Przed nami i pracownią Analog ogromne wyzwanie, bo od szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przechodzimy do projektu wykonawczego, a przez ostatnie dwa lata tyle się zmieniło, że wiele rzeczy należy zaprojektować niemal od nowa. To ważna chwila, nie tylko dla nas, przede wszystkim dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ale też całej Metropolii GZM, bo nasz dąbrowski pomysł na nowe centrum miasta jest po prostu wyjątkowy. Cieszymy się, że po wielomiesięcznych staraniach mogliśmy złożyć podpisy pod umową otwierając tym samym nowy rozdział w tworzeniu nowej przestrzeni publicznej w naszym mieście – podkreślił Wojciech Czyżewski, prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia.

Na początek kwestie techniczne, ale to podstawa W rozmowie z DZ Wojciech Czyżewski przyznał, że wybór wykonawcy dokumentacji projektowej trwał dość długo, ale związane było to z odwołaniami oraz postępowaniami, jakie toczyły się w Krajowej Izbie Odwoławczej. Dwie pierwsze oferty nie spełniały bowiem wymagań zamawiającego, a ostatecznie wybrana została trzecia w kolejności oferta. - Była to oferta pracowni Analog, a więc w sumie dobrze się złożyło, bowiem będzie ona teraz pracować na tym, co sama zaprezentowała w zwycięskiej w konkursie ofercie. Teraz projektujemy już z pozwoleniem na budowę, a więc jeśli wszystko pójdzie z godnie z planem, a mam nadzieję, że tak będzie i będziemy do tego gotowi, to w przyszłym roku mogą się rozpocząć pierwsze prace w terenie – podkreślił Wojciech Czyżewski.

- W pierwszym etapie rozpocznie się budowa wszystkich sieci, a więc m.in. energetycznej, gazowej, kanalizacji, itd. Obejmą one teren przestrzeni publicznej oraz budynków wokół planowanego nowego rynku, pod którym powstanie parking podziemny. Będą to więc wszystkie obecnie istniejące hale i budynki wraz z tymi, które mają powstać. Do dyspozycji inwestorów zostawiamy natomiast na razie biurowce oraz budynki mieszkalne. Będziemy tak projektować całość, by była w pełni ekologiczna i funkcjonalna, by dawała też możliwość modelowania budynków, by były one uniwersale. To związane jest m.in. z tym, czego sami wszyscy doświadczamy od czasu pojawienia się COVID-19 – dodał. Zgodnie z wynikiem otwartego postępowania przetargowego wykonawca, a więc Analog, ma do 8 miesięcy na wykonanie prac. Wartość tego zadania wynosi 2 mln 347 tys. zł brutto. Z chęcią poświęcą się jeszcze temu projektowi

- Zgodnie z umową będziemy przygotowywać projekt budowlany wraz z procedurą pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy, według którego będą już budowane poszczególne części Fabryki - przyznał Piotr Śmierzewski z pracowni Analog. - Nam zawsze zależy, żeby pracować do samego końca, tzn. od projektu do realizacji. Projektowanie polega na ciągłym podejmowaniu decyzji. I te decyzje podejmuje się do samego końca. Łącznie z tym, że stoi się na budowie a rozmowy o pewnych rozwiązaniach trwają dalej. Byliśmy od początku pewni, że chcemy ten projekt robić, dlatego długo się do niego przygotowywaliśmy. Teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, że kontynuacja naszego projektu przez naszą pracownię stała się możliwa - dodał. Jak podkreślił sporo się robi w tej chwili tego typu projektów na świecie, które zajmują się przestrzeniami postindustrialnymi, jednak to co różni projekt dąbrowski od innych to jego aspekt społeczny, na który od samego początku kładziono bardzo duży nacisk.

- Przestrzeń społeczna rozumiana przede wszystkim jako to, co dzieje się pomiędzy budynkami – i to jest prawdziwa wartość dąbrowskiego przedsięwzięcia. Ten aspekt w Dąbrowie Górniczej od samego początku był świetnie przygotowany, dając nam znakomity materiał wyjściowy do projektowania. A i tak Fabryka Pełna Życia to już trzy lata naszego życia. Z przyjemnością poświęcimy na nią jeszcze trochę czasu – dodał Piotr Śmierzewski. Nowe śródmieście, rynek, biurowce i dużo zieleni Projekt nowego śródmieścia powstaje od 2016 roku. Poprzedzony został m.in. licznymi konsultacjami społecznymi, badaniem oczekiwań mieszkańców, opracowaniami, wstępnymi koncepcjami. W 2019 roku pojawiła się szczegółowa koncepcja architektoniczna. Wtedy właśnie rozstrzygnięty został międzynarodowy konkurs na propozycję nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Zwyciężyła, wybrana przez jury, propozycja wspomnianego koszalińsko-szczecińskiego biura Analog. Zgodne z planami na terenie po byłej Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek Defum ma powstać nowe śródmieście, ze strefami wypoczynku, gastronomii, ale też biurowcami i budynkami mieszkalnymi.

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej zaprojektowano jako „miasto w mieście”: nowoczesną, przyjazną i wielofunkcyjną przestrzeń spotkań, pracy i mieszkania. Głównym założeniem projektu jest różnorodność zabudowy, która pociąga za sobą intensywne użytkowanie o każdej porze dnia i roku. Część hal przemysłowych zostanie wyburzonych, a te najcenniejsze – odrestaurowane, przebudowane i zaadaptowane do nowych funkcji usługowo-handlowych. Istniejąca zabudowa będzie uzupełniona budynkami nowo projektowanymi o funkcjach usługowych i mieszkalnych z komercyjną przestrzenią położoną w parterach budynków. Nowa koncepcja architektoniczna zwycięskiej w konkursie pracowni Analog przewiduje 10 tys. m kw. powierzchni mieszkaniowej, 14 tys. m kw. powierzchni biurowej i 9 tys. m kw. powierzchni usługowej. W centrum miasta ma stanąć hala wystawowa, browar rzemieślniczy z restauracją, 5 budynków biurowo-usługowych, zielony pasaż, hotel butikowy z 35 pokojami, wieża z tarasem widokowym, food hall, czyli pasaż z gastronomią i restauracjami oraz 9 budynków mieszkalnych (około 150 mieszkań). Zaplanowanych zostało ponad 650 miejsc parkingowych (jeden z parkingów obok ul. Kolejowej będzie mieć pięć kondygnacji).

Centrum ma wyróżniać proekologiczność – przewidywane jest wykorzystywanie deszczówki, montaż paneli fotowoltaicznych, zielone tarasy, w licznych oczkach wodnych sadzona będzie miejscowa roślinność z Pogorii, a wśród drzew nie zabraknie dębów oraz drzew owocowych, które przyciągną ptaki. Nie zapomniano również o wypożyczalni rowerów miejskich, rowerów elektrycznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych. Innym ważnym elementem projektu jest tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego – historyczna (nazwy alei i pasaży nawiązywać będą do miejscowych przedsiębiorców) i teraźniejsza (mapy podkreślające dzielnicowe zróżnicowanie Dąbrowy Górniczej).

Przestrzeń nowego centrum Dąbrowy wyróżniać będą: odwołania do zagłębiowskiej tożsamości miejsca,

hale nazwane od dzielnic Dąbrowy Górniczej, np. Ząbkowicka, Łosieńska, Tworzeń,

ulice, place i pasaże z nazwami byłych właścicieli zakładów Defum: Emil Škoda, Bracia Zieleniewscy, Wilhelm Fitzner i Konrad Gamper,

tablice ilustrujące historię i pierwotne przeznaczenie rewitalizowanych obiektów przed wejściami do hal,

tablice informacyjne o dzielnicach Dąbrowy Górniczej,

umieszczona w posadzce dawna mapa miasta,

model fizyczny Fabryki Pełnej Życia i zakładów Defum,

plenerowe gabloty ekspozycyjne,

pamiątki z górniczej przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego: kopalnianie koła wyciągowe, kolejka podziemna z kopalni KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?