Dąbrowa Górnicza. Nowy, duży projekt drogowy i dwie inwestycje oświatowe. Miasto liczy na dofinansowanie tych planów z Polskiego Ładu Piotr Sobierajski

Miasto planuje dalszą przebudowę al. Zagłębia Dąbrowskiego. Mają tu powstać trzy ronda turbinowe, a jedno z nich na skrzyżowaniu ul. Folwarcznej i MorcinkaZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Studio DG Zobacz galerię (10 zdjęć)

Dąbrowa Górnicza także złożyła propozycje swoich projektów do dofinansowania w ramach funduszy z Polskiego Ładu. Co to za inwestycje? Jedna drogowa oraz dwie oświatowe.