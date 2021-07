Dąbrowa Górnicza. Nowy muzyczny mural na ścianie Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. To nie koniec prac z Michałem Spisakiem

- Podczas półkolonii w MOPT wykonywaliśmy wspólnie m.in. instrumenty muzyczne z recyklingu. Zrodził się też pomysł, by na ścianie naszego budynku powstał taki właśnie muzyczny mural. Zaprojektowaliśmy to, co ma się pojawić, a okazało się także, że w realizację tego pomysłu włączyli się stażyści, którzy odbywają u nas praktyki. Efekt jest chyba całkiem przyjemny dla oka. To jednak nie koniec, bowiem kiedy tylko uda nam się odpowiednio przygotować kolejny fragment murów, będziemy kontynuować naszą artystyczną pracę – mówi Iwona Wilk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

Tymczasem przed minionym weekendem w sali Agora Pałacu Kultury Zagłębia zakończyły się obrady komisji konkursu „Spisak na muralu”, która miała za zadanie wybrać najlepszy projekt muralu z wizerunkiem wybitnego kompozytora z Dąbrowy Górniczej - Michała Spisaka. Konkurs na mural odbywa się w ramach Międzynarodowego Konkursu im. M. Spisaka i jest organizowany przez Pałac Kultury Zagłębia we współpracy z miastem Dąbrowa Górnicza oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Do konkursu napłynęło 13 prac, zgłoszonych przez dziewięciu doświadczonych artystów.