Dąbrowa Górnicza. Nowy wóz, sprzęt i fundusze dla strażaków ochotników w Dąbrowie Górniczej

- Wraz z naczelnikiem Centrum Zarządzania Kryzysowego Ireneuszem Rylem miałem okazje podziękować dwóm jednostkom OSP za pomoc i prace na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wyróżnione jednostki to OSP Śródmieście oraz OSP Okradzionów, które na co dzień poza normalną służbą przeciwpożarową pomagają naszym mieszkańcom w walce z COVID-19. Realizują szczepienia czy też pomagają w zakupach leków i najpotrzebniejszych rzeczy dla osób w izolacji czy na kwarantannach. Dziękuję za waszą pracę – podkreślił Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

W naszym regionie średnie samochody ratowniczo - gaśnicze trafią także do jednostek:



OSP Goleniowy w gminie Szczekociny

OSP Twardowice w gminie Bobrowniki

OSP Osiedle Stałe w Jaworznie

OSP Kromołów w Zawierciu

OSP KSRG Sarnów w gminie Psary

- Serdecznie gratuluję i gorąco pozdrawiam wszystkie druhny oraz druhów. Nowe samochody na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zwiększenie efektywności akcji jednostek OSP – przekazał poseł Robert Warwas.

Łączna wartość zaplanowanych do przekazania 314 samochodów strażackich to ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok. 80 procent).

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu: