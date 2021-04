Dąbrowa Górnicza. Od 30 kwietnia inaczej jeździmy w rejonie Pogorii III. W sezonie letnim obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy

W piątek, 30 kwietnia, został wprowadzony ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Malinowe Górki. Teraz ruch odbywa się od głównego parkingu w stronę ul. Konopnickiej. Nie można jechać natomiast w przeciwną stronę od ronda. Taka organizacja będzie obowiązywać do końca września tego roku.

Ruch dwukierunkowy dopuszczony będzie na krótkim odcinku – tylko od ronda na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Olszowej, co umożliwi dojazd mieszkańcom do posesji bez konieczności objeżdżania ul. Siewierską i rejonem plaży. Ul. Siewierska na stałe jest natomiast jednokierunkowa, jeździ się nią w stronę parkingu głównego. Kierowcy powinni zwracać uwagę na znaki i stosować się do nowej organizacji ruchu.

W bezpośrednie sąsiedztwo plaży dojeżdża również autobus nr 716. Wybierając się nad jezioro, warto o tym pamiętać i wziąć pod uwagę tę wygodną alternatywę dla samochodu. Rozkład jazdy linii nr 716 znajdziecie: TUTAJ