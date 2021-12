Dąbrowa Górnicza otrzymała tytuł „Samorząd, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”

Okres pandemii to trudny czas dla wszystkich, a ze szczególnymi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy. Jak podkreślił Tomasz Zjawiony, prezes RIG, w tym okresie na znaczeniu zyskują wszelkie inicjatywy, które decydują o kondycji biznesu, bo od niego w dużej mierze zależy nasze codzienne funkcjonowanie. Podsumowując mijający rok, RIG postanowił uhonorować te miasta, które wyróżniły się na tym polu.

– To honorowe wyróżnienie dla tych samorządów, które wykazały szczególne zainteresowanie gospodarką, przedsiębiorcami i zastosowały narzędzia wsparcia. To nasz wyraz uznania za wyciągnięcie pomocnej dłoni do biznesu, która w wielu przypadkach uratowała istnienie firm – powiedział podczas uroczystości Tomasz Zjawiony.