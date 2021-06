Dąbrowa Górnicza. Policjanci i strażnicy leśni znaleźli w lesie wnyki. Pułapki były przygotowane na "grubą" zwierzynę

W głównej mierze skupili się na egzekwowaniu przepisów związanych ze zwalczaniem zjawiska kłusownictwa. Tuż przed południem w trakcie kontroli miejsc żerowania zwierzyny oraz ścieżek ich przemieszczania się, stróże prawa znaleźli wnyki kłusownicze. Było ich aż sześć. Według opinii strażników miały one posłużyć do schwytania „grubej” zwierzyny.

Współdziałający policjanci i strażnicy zapowiadają kolejne tego typu działania w obrębie dąbrowskich lasów.

- Kłusownictwo to naruszenie prawa łowieckiego oraz kodeksu karnego i grozi za nie do pięciu lat więzienia oraz wysokie grzywny. Jest to nie tylko problem służb państwowych. Jeżeli chcemy podziwiać otaczającą nas faunę i florę oraz nie bać się wchodzić do lasu wraz ze swoimi dziećmi, musimy mieć oczy szeroko otwarte i sami zwalczać przestępczość występującą w lesie - przypominają dąbrowscy policjanci.