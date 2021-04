Dąbrowa Górnicza. Policjanci zatrzymali samochód, a tam... narkotyki, maczeta i do tego coś, co przypomina broń

Stróże prawa zatrzymali 44-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu. Badania testerem potwierdziły, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Blisko 500 porcji środków odurzających trafiło do laboratorium.

Teraz mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat za kratkami.