Kolejny sukces na koncie Zespołu Szkół Ekonomicznych – CKZiU Nowego Ekonomika w Dąbrowie Górniczej. Małgorzata Skutnik została laureatką konkursu „Zawodowiec Roku 2022”, otrzymując tytuł najlepszego nauczyciela roku w Polsce w branży modowej. Nagrodę odebrała w Warszawie.

DĄBROWA GÓRNICZA: poznajcie najlepszą nauczycielkę modową w Polsce. To Małgorzata Skutnik, na co dzień nauczycielka CKZiU Nowego Ekonomika

Zapytaliśmy laureatkę m.in. o codzienną pracę z wychowankami, inspiracje, a także o to, co to znaczy dziś – być modnym. Kiedy w pani życiu pojawił się ten moment, w którym okazało się, że moda jest dla pani ważna. Jakie były początki wspólnej przygody z modą, która zaprowadziła panią aż do tytułu najlepszego nauczyciela roku w Polsce w branży modowej w konkursie „Zawodowiec Roku 2022” ? Od szkoły podstawowej czułam, że szmatki, szycie, projektowanie, to jest właśnie to, co mnie interesuje. Skończyłam szkołę średnią w kierunku odzieżowym, potem skończyłam studia odzieżowe, a w międzyczasie ukończyłam jeszcze studia plastyczne. Pracowałam rok w domu mody i galerii mody, a stamtąd trafiłam do szkolnictwa. Pracowałam w szkole w Sosnowcu, a w Zespole Szkół Ekonomicznych – CKZiU w Dąbrowie Górniczej spędziłam już dziesięć lat.



Wygrana w konkursie i zdobycie tytułu „Zawodowiec Roku 2022” było dla pani zaskoczeniem czy też po prostu rodzajem ukoronowania, podsumowania udanej pracy zawodowej z młodzieżą?

Nie spodziewałam się nominacji do konkursu „Zawodowiec Roku 2022”, ale jestem wdzięczna dyrektorowi naszego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej – CKZiU Nowy Ekonomik, że wytypował w naszej szkole po jednym nauczycielu z każdej branży nauczania zawodowego, poprosił o współpracę i przygotowanie materiałów do złożenia wniosku. Wniosek został złożony i okazało się potem, że dotarł do finału, gdzie spośród wszystkich nauczycieli w każdej branży wybierano nauczycieli z najwyższą liczbą punktów. Podczas gali rozdania nagród w Warszawie dowiedzieliśmy się, że trzeba było uzyskać 13 na 15 możliwych punktów, by uzyskać tytuł „Zawodowca Roku 2022”, a przy mniejszej liczbie punktów 11 lub 12 otrzymywało się wyróżnienie. Zdobycie tego tytułu jest bardzo miłe, choć naprawdę było to dla mnie duże zaskoczenie. Zawsze jednak podkreślam, że to wyróżnienie dla całej szkoły i sukces całej szkolnej społeczności, uczniów i nauczycieli, którzy w naszej szkole pracują, bo tak naprawdę wspieramy się nawzajem i współpracujemy ze sobą. Kierunek modowy, to nie tylko zamknięty oddział, ale przy tworzeniu pokazów modowych, wyjazdów, to jest także współpraca logistyczna, fotograficzna, fryzjerska. Wcześniej otrzymałam kilka nagród dyrekcji szkoły, nagrodę prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej, byłam typowana do nagrody kuratoryjnej oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej.



Jak dziś „uczy się” mody? Jak przekazuje trendy, wskazuje dobre drogi młodym ludziom, dla których jest to często nie tyko nauka, ale także pasja?

Przekazujemy młodzieży umiejętności, ale także niezbędną wiedzę teoretyczną, a do tego dochodzi nauka praktyczna. Młody uczeń, który przychodzi do nas do szkoły jest jeszcze niedojrzały zawodowo. Posiada pewne umiejętności, ale trzeba go nakierować na odpowiednie tory. Mam taką zasadę, że prowadzę te wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w taki sposób, by pokazać uczniowi wszechstronność zawodu technik przemysłu mody. To nie jest tylko projektowanie odzieży. To również cała technologia. Poznawanie maszyn, ich obsługa. To jest konstrukcja odzieży, materiałoznawstwo, projektowanie dodatków galanteryjnych i całościowa stylizacja sylwetki wraz z marketingiem modowym. Próbuje otworzyć każdemu do takiej poddziedziny modowej furtkę. I tak każdego nakierować, by tam odnalazł siebie i swoją pasję, by wiedział, w którą stronę iść i jak się kształcić, by osiągnąć sukces. Zajęcia muszą być ciekawe, ale na takim kierunku zaciekawienie światem mody, kolekcjami, projektami nie jest chyba zbyt trudne? Jak przebiega cały ten proces?

Mamy wystopniowany poziom trudności nauczania. W pierwszej klasie jest najłatwiej, jest najmniej przedmiotów zawodowych. Młodzież uczy się podstaw wytwarzania odzieży, zasad projektowania. Technik przemysłu mody nie jest Akademią Sztuk Pięknych, więc uczniowie nie zawsze mają ten talent projektowo- rysunkowy odkryty w sobie, ale pewnych rzeczy można się nauczyć. Uczą się więc proporcji sylwetki, rysowania i projektowania odzieży. Potem zasad doboru kolorystyki, materiałów. Mają oddzielne przedmioty: materiałoznawstwo, konstrukcja, projektowanie, technologia, wykonywanie i organizacja produkcji oraz marketing. Tak poznają te przedmioty do klasy trzeciej, a w klasie trzeciej popuszczamy już trochę wodzę fantazji, pozwalamy na pracę projektowo-twórczą. Do tego potrzebny jest odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, by samodzielnie tworzyć swoje autorskie kolekcje, dobrać wszelkie materiały, kolorystykę, stworzyć dokumentację produkcyjną, zrobić stylizację sylwetki, a więc fryzurę, makijaż, przygotować dodatki galanteryjne. Jako projektanci przygotowują sobie cały układ choreograficzny do pokazu mody. A finalnie trzeba się jeszcze ciekawie sprzedać na scenie. Podobnie wygląda praca w czwartej klasie. Wtedy my mamy już pewność, że nasi wychowankowie mają taki zasób wiedzy i umiejętności, że poradzą sobie na rynku, odnajdą swoją drogę w branży odzieżowej, modowej.

Co dziś interesuje młodzież w świecie mody? Czy inspirują się tym, co pojawia się w mediach społecznościowych, czy bardziej stawiają na własne pomysły? Młodzież cały czas czerpie informacje, ze źródeł medialnych. Dziś to jest bardziej proste niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy internet nie był tak powszechny. Uczniowie podpatrują pracę twórczą innych projektantów. Zabieramy też uczniów na targi modowe, np. do Poznania, czy Nadarzyna. Tam widzą, jakie tkaniny, kolorystyka są na topie, co jest modne. To staje się ich inspiracją twórczą, ale zasada jest taka, że nie wolno niczego kopiować, odtwarzać. Trzeba stworzyć swoje projekty, ale można inspirować się przyrodą, architekturą, otaczającym nas światem. To jest dozwolone. Przychodzi też czas na tworzenie wspomnianych kolekcji. Czy one mają szanse zaistnieć gdzieś szerzej, czy są gdzieś prezentowane, oceniane?

Nasza szkoła objęta jest patronatem Akademii Śląskiej w Katowicach. To dawna Wyższa Szkoła Techniczna. Przy współpracy z Akademią Śląską i Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz pracodawcami organizujemy corocznie wiosną „Festiwal Mody i Sztuki”. Wtedy nasi debiutujący projektanci prezentują swój dorobek zawodowy w formie pokazu mody na głównej scenie. Te kolekcje są także pokazywane w ogólnopolskich konkursach, takich jak „Mała Pętelka” w Poznaniu, „Kreacje – Prowokacje” w Radomiu, „Textil” w Łodzi, „Szmaragdowy Guzik” w Lesznie. Swoje umiejętności i wiedzę ogólną młodzież ma okazję zaprezentować natomiast podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży w Łodzi. Olimpiadę organizuje Politechnika Łódzka razem z CKZiU w Sosnowcu. Warto zatem rozpocząć swoją przygodę ze światem mody w Państwa szkole? Oczywiście, że tak. Bardzo zachęcamy do rozpoczęcia nauki na kierunku technik przemysłu mody, ponieważ to kierunek, który był, jest i zawsze będzie potrzebny. Ludzie muszą chodzić ubrani, zapotrzebowanie na rynku na ten zawód jest bardzo duże. Kadra jest potrzebna, pracownicy o takim wykształceniu są poszukiwani, natomiast ten zawód jest bardzo wszechstronny. Każdy młody człowiek, kończąc u nas edukację na kierunku technik przemysłu mody na pewno znajdzie takie miejsce, które będzie mu odpowiadało i da mu pracę. To jest ważne w dzisiejszym świecie.

A co w takim razie oznacza dziś być modnym?

Dla jednych to oznacza podążać za tymi najnowszymi trendami, dla innych śledzenie tych nowości. Ja uważam natomiast, że aby być modnym trzeba odnaleźć siebie, swój styl. Nie dać sobie narzucić czegoś, co proponuje nam zewnętrzny świat, ale też nie odstawać od tego. Trzeba to wszystko zbalansować, wyśrodkować i dopasować do siebie, bo to w czym ja chodzę, w czym się pokazuję, świadczy o mnie, ale ja się muszę w tym dobrze czuć. A nie zawsze, to, co jest modne, co mi się podoba, sprawi, że będzie dla mnie odpowiednie i wygodne. To jest najważniejsze. Dziękuję za rozmowę.

