Dąbrowa Górnicza: prace nad centrum przesiadkowym w Gołonogu mają ruszyć jesienią. Odbyła się licytacja elektroniczna. Co się zmieni?

Jak informuje Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej podczas licytacji elektronicznej wykonawcy stopniowo obniżali swoją propozycję wyjściową. Pierwsze oferty wynosiły nawet od ponad 98 milionów zł do 150,5 miliona zł. Najkorzystniejszą ofertę, za 67,5 mln zł, złożyła dąbrowska spółka Nowak – Mosty.

Teraz odbędzie się szczegółowa weryfikacja oferty i analiza dokumentacji. Pozostali uczestnicy aukcji mogą złożyć odwołania lub zaprotestować do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli jednak nie będzie sprzeciwu, a dokumenty zostaną zaakceptowane przez Urząd Zamówień Publicznych to miasto, PKP PLK oraz wykonawca podpiszą umowę.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy w rejonie dworca. Powstaną tu miejsca parkingowe, by swobodnie zostawić samochód i przesiąść się na pociąg lub autobus. Obecny przejazd kolejowy, przy którym często ustawia się sznur samochodów ma zostać zlikwidowany, a droga będzie prowadzona tunelem drogowym pod torami. Powstaną także dwa ronda - pierwsze przy al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Uklańskiego, a drugie przy ul. Parkowej i Wczasowej. Wykonawca wybuduje także tunel pieszy prowadzący do peronów oraz przebuduje i zmodernizuje perony oraz układ torowy.

Zostanie wybudowany tutaj bezkolizyjny tunel pod torami kolejowymi,który będzie przedłużeniem ulicy Kościuszki do ulicy Limanowskiego. Kierowcy nie będą mogli już przejechać przez przejazd kolejowy w ciągu ulicy Konopnickiej, pozostanie tam tylko podziemne przejście pieszo-rowerowe. Wykonawca wybuduje parking od strony ul. Kościuszki oraz ul. Limanowskiego (dla kierowców ma być w sumie 375 miejsc) oraz infrastrukturę dla zatrzymujących się tutaj autobusów.

Powstaną trzy nowe perony, a jeden z nich umożliwi zatrzymywanie się w Dąbrowie Górniczej na stałe, oprócz pociągów regionalnych, także pociągów międzynarodowych, jadących np. do Wiednia, Pragi.

Wykonawcą prac ma być konsorcjum firm Nowak Mosty i Complex. Całość prac ma kosztować 229 mln zł, z czego 23 mln zł to kwota dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 80 mln zł to pozyskane fundusze z Unii Europejskiej, 46 mln zł to pieniądze przeznaczone przez PKP PLK SA, a resztę (80 mln zł) wyłoży miasto.

Przekazanie placu budowy wykonawcy odbędzie się w czwartek 27 sierpnia. Prace, tak jak przy centrum przesiadkowym w Gołonogu, mają potrwać do końca 2022 roku.