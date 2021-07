Dąbrowa Górnicza. Protest mieszkańców Strzemieszyc i Sławkowa. Blokowali drogę, bo nie chcą pod oknami tirów

Degradacja dzielnicy, brak dróg dla ciężkich samochodów

Protest, zorganizowany przez stowarzyszenie Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne oraz Kochamy Strzemieszyce, rozpoczął się tuż po godzinie 11 na skrzyżowaniu ul. Strzemieszyckiej oraz Rudnej. To właśnie tędy codziennie setki ciężkich tirów jadą do m.in. do Euroterminalu oraz wielu innych miejscowych firm i fabryk, choć jak podkreślają mieszkańcy dzielnicy Strzemieszyce wąskie, lokalne drogi nie są do tego absolutnie przygotowane.

Protestowali więc przeciwko braku łącznika z S1, który pozwoliłby bezpośrednio z drogi ekspresowej dojeżdżać do kolejowych terminali przeładunkowych oraz Euroterminalu, z pominięciem Strzemieszyc oraz Sławkowa. Podkreślali także, że to właśnie w Strzemieszycach koncentruje się największe w mieście zanieczyszczenie, powodowane przez przemysł ciężki i fabryki oraz hałas.