Dąbrowa Górnicza: ruszył remont kolejnego odcinka ul. Roździeńskiego. Prace potrwają do listopada. Jest objazd

Ruszył drugi etap przebudowy ul. Roździeńskiego w Dąbrowie

1 września to nie tylko dzień, w którym uczniowie wrócili do szkoły. W Dąbrowie Górniczej pojawiło się też utrudnienie dla kierowców. Ruszyła bowiem przebudowa ul. Roździeńskiego na odcinku od bramy huty do skrzyżowania z ul. Związku Orła Białego. To drugi etap prac na tej ulicy.