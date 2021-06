Dąbrowa Górnicza się zmienia. Wkrótce jej nie poznacie. Powstają nowe drogi, ronda czy centrum przesiadkowe. Zobaczcie zdjęcia

Tak zmienia się Dąbrowa Górnicza. Wkrótce jej nie poznacie

Aktualnie prace trwają m.in. na ulicy Kolejowej oraz Kościuszki. Widać rondo,, które pojawiło się na nowej drodze, jaka powstaje za Hutą Bankową. Będzie prowadzić m.in. do powstającego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym, dalej do ul. Kolejowej i Kościuszki, ale także będziemy mogli dzięki niemu skręcić w kierunku ul. Przybylaka, by dojechać do Centrum Handlowego Pogoria czy OBI. Po przestawieniu na wyremontowane torowisko kolejowe ruchu pociągów obecnie remontowana jest druga część peronu kolejowego. Powstaje też nowy peron, od strony dworca, układane jest także podłoże pod nowe szyny kolejowe. Widać również wjazd do tunelu, którym będziemy przejeżdżać pod torami kolejowymi w kierunku ul. Limanowskiego, jezior Pogoria oraz parku Zielona. Coraz bardziej widoczna jest też nowa droga, która poprowadzi właśnie w tym kierunku, by włączyć się do istniejącej infrastruktury drogowej.