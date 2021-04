Dąbrowa Górnicza. Sportowa majówka. Czekają atrakcje w plenerze

W sobotę 1 maja na Pogorii III w Dąbrowie Górniczej zorganizowane zostaną także zawody zaliczane do Pucharu Polski - Silesia SUP CUP. Zawody zaczynają się o godz. 8:00 i potrwają do godziny 17:00. Główny start zaplanowany jest na godzinę 13:00. Zawodnicy startują na specjalnych deskach na stojąco i odpychają się na wodzie wiosłem.

SUP to inaczej Stand Up Paddling. Jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie sportów. Jest modny, ogólnorozwojowy oraz widowiskowy. A klub SUP SILESIA jest jednym z największych klubów sup w Polsce Południowej.